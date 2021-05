Recém-formado em Anápolis, veterinário morre aos 23 anos com suspeita de meningite

O médico veterinário Anicézio Júnior morreu na manhã desta segunda-feira (31) no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage (HUGOL), em Goiânia.

Recém-formado pela Faculdade Anhanguera de Anápolis, o profissional tinha apenas 23 anos. A suspeita é que ele tenha morrido de meningite.

No último dia 04 de maio, ele comemorou ter pego o diploma com uma publicação inspiradora no Facebook.

“Estou aqui hoje para provar que todo sonho é possível”, disse.

O velório ocorrerá durante à tarde, no salão da funerária Pax Mundial, em Itapuranga, cidade natal de Anicézio.

O sepultamento está previsto para ocorrer às 20h, no cemitério do município.