Reitor, Caiado e ministro da Educação comemoram novo status da UniEVANGÉLICA

Em cerimônia na noite desta segunda-feira (31), com a presença do ministro da educação Milton Ribeiro e do governador Ronaldo Caiado (DEM), foi realizado o ato em que a UniEVANGÉLICA se tornou oficialmente Universidade Evangélica de Goiás.

O evento foi marcado por muita emoção e agradecimento àqueles que ajudaram o antigo centro universitário a conseguir este título, o mais alto que uma instituição de ensino superior pode ter no país.

O reitor Carlos Hassel Mendes lembrou que a instituição deu um salto de qualidade nos últimos anos, o que contribuiu para esta conquista. “Estamos trabalhando firme para construir projetos e pesquisas que tenham aplicabilidade na nossa comunidade”.

Ministro da Educação, Milton Ribeiro parabenizou os colaboradores da universidade e apontou os próximos desafios que vêm nesta nova fase. “Quando um centro universitário passa de categoria ele toma um novo status, vai se abrigar em temas como pesquisa, extensão e pós-graduação”.

Já o governador Ronaldo Caiado afirmou que Goiás tem tudo para se tornar uma referência nacional na educação e que a transformação da UniEVANGÉLICA é prova disso. “Uma universidade tem deveres com a sociedade, trazendo pesquisas para que possamos avançar cada vez mais”.

Também participaram da cerimônia o vice-prefeito Márcio Cândido (DEM), representando o prefeito Roberto Naves (PP). Os senadores Vanderlan Cardoso (PSD) e Luiz do Carmo (MDB), além de deputados federais, estaduais e vereadores da cidade.