Anitta é capa de revista internacional e conta detalhes de sua bissexualidade

A cantora Anitta, 28, é a capa da revista inglesa Gay Times, que em junho irá focar na representatividade LGBTQIA+. A artista é bissexual, e ao longo da reportagem fala sobre o apagamento da bissexualidade e preconceitos que existem tanto fora quanto na comunidade.

“Quando se trata de bissexualidade, é meio complicado porque antes de tudo, eu nunca namorei uma mulher. Eu tive relacionamentos com garotas, mas foi muito casual. Nunca namoramos e não foi uma situação de longo prazo”, disse ela sobre muitas vezes não ser reconhecida como bissexual.

“As pessoas, então, às vezes dirão ‘você não é bissexual de verdade, você só sai com homens’. Não penso que isso signifique que eu não sou. Imagine se eu falasse que sou heterossexual e alguém me pegasse beijando ou saindo com uma garota. Eles diriam ‘meu Deus, você é uma mentirosa!'”, concluiu.

A artista diz que considera importante falar sobre sexualidade, mas que as pessoas não deveriam julgar ou criar expectativas baseadas nisso. “É um tema muito delicado e deveríamos respeitar a maneira dos outros se encontrarem. Deveríamos ser livres para fazer o que quiséssemos.”

“Pessoas preconceituosas estão sempre apontando e falando sobre quem nós somos. Por causa desse preconceito, algumas pessoas não têm coragem de falar abertamente sobre quem são. Temem o julgamento, têm medo do que vão dizer”, reflete a cantora.

“Quando vemos outras pessoas aparecendo e falando ‘sim, essa sou eu’, isso ajuda quem ainda precisa de um pouco de coragem. É bom. Sentem que estão sendo representados e têm mais pessoas com eles. Acho que é muito importante.”

Recentemente foi divulgado que o filme “Velozes e Furiosos 9” terá um gostinho especial para os brasileiros. É que uma música da artista foi escolhida para a trilha sonora da produção. Trata-se de “Furiosa”, canção até então inédita.

Na última quinta-feira (27), o perfil oficial do filme no Twitter fez uma publicação sobre as mulheres do filme, na qual é possível ouvir um trecho da música ao fundo. O filme é o nono da franquia estrelada por Vin Diesel, 53.