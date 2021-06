Cantora implora por fim de ataques após morte do filho de Whindersson Nunes

Luísa Sonza, 22, foi avo de ataques virtuais nesta segunda-feira (31). Alguns internautas relacionaram a cantora à morte de João Miguel, filho do ex-marido dela, Whindersson Nunes, 26. O bebê, que nasceu prematuro, veio à óbito durante a madrugada.

Sonza chegou a publicar nas redes sociais um vídeo em que aparecia chorando muito e implorando que os ataques cessassem. “Gente, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Parem com essa história! Ninguém aguenta mais, gente. Ninguém aguenta mais. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, parem com isso!”, pediu.

Depois de alguns minutos, o vídeo foi apagado. Porém, alguns internautas capturaram as imagens e reproduziram em outros perfis.

O atual namorado de Sonza, Vitão, lamentou a morte de João Miguel. “Fiquei muito comovido e mexido hoje de manhã, quando vi a notícia do filho do Whindersson e da esposa dele”, disse. “Tenho muita vontade de ser pai um dia, não imagino o que deve ser a dor de um pai e uma mãe de perder um filho assim.”

“Quando vejo as pessoas, mais uma vez, atacando a Luísa na internet, parece que vocês estão tentando amenizar a dor deles causando muita dor em outra pessoa, tá ligado?”, lamentou. “Só que na verdade vocês não estão amenizando dor nenhuma, estão causando muita dor na Luísa e neles também, consequentemente, só gerando mais dor.”

“A Luísa é minha parceira de vida e é muito doloroso ver ela passando por isso, ver ela sendo culpada por um bagulho tão sério”, continuou. “Isso não é brincadeira. Quem faz isso realmente não sabe o que está fazendo, não sabe o que está causando dentro da cabeça de outras pessoas e do coração.”

“A gente já passou por muita coisa dolorida juntos”, lamentou. “Nesse momento não estou perto dela e ver isso acontecendo com ela à distância é muito difícil, mano. Estamos realmente nesse nível das pessoas terem que postar Stories chorando para serem ouvidas. E ainda assim não são ouvidas.”

Luísa Sonza tem sido vítima de muitos ataques na internet desde que se separou de Nunes. O casamento dos dois chegou ao fim em 2020 e, desde então, a cantora foi acusada de ter provocado o fim da relação, o que já foi negado por ambos.

“Desenvolvi ataque de pânico. Minha família está sofrendo faz um ano, somos ameaçados de morte”, revelou a cantora recentemente. “Victor quando ainda tinha show drive-in foi agredido com latinha e com agressões verbais por nada, mas eu vou seguir sem expor ninguém, nem expor tanta coisa que me magoou, mesmo.”