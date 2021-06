‘Louco por dinheiro’, homem finge ser bondoso e vai parar na delegacia por crime grave

Um homem de 50 anos precisou ser encaminhado à Central de Flagrantes de Anápolis, nesta segunda-feira (31), após tentar ‘arrancar’ dinheiro da dona de uma sorveteria, de 32 anos.

É que a mulher perdeu a carteira com todos os documentos, cartões de crédito e talões de cheque, no JK Nova Capital. Mais tarde, recebeu uma ligação do senhor, dizendo que tinha encontrado os pertences e queria devolver.

O que parecia um ato de bondade, no entanto, acabou se tornando uma grande dor de cabeça. Isso porque, no momento da ligação, o homem estava passando pelas proximidades do estabelecimento dela e decidiu fugir.

A dona da carteira e um funcionário dela perceberam a ação e foram atrás. Assim que foi alcançado, o suspeito afirmou que só entregaria tudo se recebesse a quantia de R$ 1 mil.

A mulher decidiu não aceitar a proposta e ouviu que não só a carteira, como a sorveteria dela, seriam incendiadas.

O homem escapou novamente, mas acabou perseguido pelo funcionário e ainda tentou conseguir ao menos R$ 250 para encerrar logo o assunto. Neste momento, a Polícia Militar foi acionada e conseguiu chegar até onde eles estavam.

Em uma rápida busca, os agentes encontraram todos os itens da vítima na casa do homem, na Vila Jaiara. Na delegacia, ele foi autuado por extorsão e colocado à disposição da Justiça.