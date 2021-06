Somente assim que a PM conseguiu conter empresário bêbado no Jundiaí

Deve ser encaminhado ainda na manhã desta sexta-feira (04) ao Centro de Inserção Social Monsenhor Luiz Ilc, na região do Recanto do Sol, um empresário de 37 anos que no final da noite anterior deu o maior show no bairro Jundiaí.

Bêbado, ele estava dirigindo uma Ford Ranger e chamou a atenção da Polícia Militar ao passar pela Praça Dom Emanuel.

As viaturas, que estavam no local para auxiliar o DETRAN na blitz da Balada Responsável, tiveram de persegui-lo porque ele não quis obedecer ao sinal de parada.

Foi necessário que um dos policiais atirasse contra os pneus do veículo depois que o empresário tentou atropelar um sargento.

Retirado a força do carro, ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e precisou ser levado ao Instituto Médico Legal (IML).

Lá, após exames, ficou comprovado o estado de embriaguez.

Na Central de Flagrantes da Polícia Civil não restou outra alternativa ao delegado plantonista senão decretar a prisão em flagrante.