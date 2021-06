Turbine seu conhecimento com cursos de extensão on-line

Dá para se qualificar sem sair de casa? A pandemia da COVID-19 afetou, positivamente, diversos segmentos do universo on-line e no segmento da educação não foi diferente.

Hoje existe uma gama de opções para quem deseja qualificar-se e manter-se atualizado em determinada área profissional ou de interesse pessoal, e o melhor, no conforto de casa.

Uma das opções é investir em cursos de curta duração, facilmente encontrados na modalidade on-line. É o caso dos cursos de extensão oferecidos pelo Claretiano – Centro Universitário.

Entre as inúmeras vantagens dos cursos on-line estão a flexibilidade de poder escolher em qual horário estudar; a comodidade de poder assistir às aulas em qualquer lugar; a economia, uma vez que alguns cursos são gratuitos ou até mesmo mais baratos do que os convencionais, além de evitar gastos com deslocamentos; a diversidade de temas; e a possibilidade de certificação.

Atualmente, o Claretiano oferece cerca de 200 cursos, sobre os mais diversos temas, em várias áreas do conhecimento e divididos nos formatos palestras on-line, minicursos, cursos de extensão e mesas-redondas.

No caso das opções de cursos gratuitos é possível solicitar os certificados mediante o pagamento de uma taxa de R$ 20.

Listamos alguns motivos para você fazer Extensão Universitária no Claretiano:

– Instituição reconhecida com nota máxima pelo Ministério da Educação;

– Material Didático de excelência desenvolvido pelos professores;

– Acompanhamento de professores e tutores especializados;

– Cursos e palestras com baixo investimento econômico;

– Cursos e palestras com transmissão ao vivo pela internet;

– Flexibilidade de horários para estudos.

Inscreva-se agora mesmo em um dos Cursos de Extensão do Claretiano – Centro Universitário, polo Anápolis, e dê aquela turbinada no seu conhecimento.

