Oficial da Aeronáutica em Anápolis precisou pedir socorro à Polícia Militar

A noite desta sexta-feira (04) terminou com uma movimentação atípica de viaturas da Polícia Militar na Vila dos Oficiais, na região Nordeste de Anápolis.

Quem acionou a corporação foi uma oficial da aeronáutica, que teria precisado se esconder dentro do carro após chegar em casa e encontrar o marido bêbado e violento.

O Portal 6 apurou que o homem estava sentado na calçada, com sinais de embriaguez e com um machucado no rosto quando os militares chegaram.

Na ocasião, ele alegou que a lesão teria sido provocada pela esposa, enquanto a vítima teria afirmado que ele mesmo se feriu.

Para que a oficial ficasse devidamente segura, o companheiro foi colocado dentro da viatura e encaminhado à Central de Flagrantes.

Por ter tentado evitar, com puxões de cabelo e nos braços, que a mulher entrasse no carro para se proteger, ele foi autuado por lesão corporal dolosa.

A Patrulha Maria da Penha, que atua com vítimas de violência doméstica, informou à reportagem que deverá fazer o acompanhamento do caso.