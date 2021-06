Após super inauguração, loja faz sucesso em Anápolis vendendo cosméticos com os melhores preços

Quando se trata de cuidados com a pele, cabelo, unhas e maquiagens, o ideal é sempre optar por produtos que sejam de muita qualidade. E fica ainda melhor quando os itens são bons e têm preços baixos.

Foi pensando nisso que um casal de Anápolis inaugurou na última sexta-feira (04), em Anápolis, a loja física da Boneca de Luxo, que une atendimento de excelência, produtos de resultados eficazes e os valores mais acessíveis.

“Essa é um sonho de uma vida inteira. Trabalho com cosméticos desde os meus 18 anos e amo meu trabalho. Agora, com o apoio do meu esposo, estamos realizando esse sonho juntos”, afirmou Jaqueline Rocha Freitas Cardoso, proprietária da Boneca de Luxo.

Durante o coffee break de inauguração, que foi estendido para o sábado (05), os clientes receberam vários brindes, balões com vouchers especiais, sachês e promoções relâmpagos.

“E para facilitar para os nossos clientes, vamos trabalhar com pagamentos à vista, diversos cartões de crédito e débito, além do Pix. Queremos ofertar a melhor experiência para todos”, disse Marcus Aurélio Rodrigues da Paixão, sócio e marido de Jaqueline.

A Boneca de Luxo está localizada na Rua Firmo de Velasco, nº 2048, esquina com a Avenida Pedro Ludovico, no Centro de Anápolis.

