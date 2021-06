Torturado pelo pai, menino conta detalhes de partir o coração à PC de Goiás

Uma criança de apenas oito anos contou detalhes de partir o coração à Polícia Civil (PC) de Goiás, que cumpriu mandado de prisão preventiva nesta segunda-feira (07) contra o pai dele, de 25 anos, pelo crime de tortura.

Segundo a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Goiânia, o homem é suspeito de por submeter o menino a intensas sessões de crueldade, ocasionando sofrimento físico e mental.

A criança foi ouvida e disse que o pai a agredia com um fio e, com este mesmo instrumento, descascava, ligava na tomada e dava choques elétricos em seu corpo (braço, barriga, pernas e pés), iniciando pelas unhas, que estavam parcialmente arrancadas.

Relatou ainda aos policiais civis que era acordado pela madrugada e seu pai pegava um balde de água e realizava sessões de afogamento com o menor, e, em seguida, batia com um fio em diversas partes de seu corpo.

Também destacou que era jogado ao chão e o pai pisava em seu pescoço e cabeça, além de puxar sua língua com um alicate, utilizando diversos outros métodos para provocar dor e sofrimento ao seu filho.

“Diante da gravidade do crime e a manutenção da ordem pública, visando evitar a reiteração delitiva, levando em consideração que o investigado reside ainda com outras duas crianças no Setor Jardim Bella Vitta, em Goiânia, a autoridade policial representou pela prisão preventiva, medida cumprida pelos policiais civis lotados na DPCA”, informou a corporação em comunicado à imprensa.

“Após as comunicações de praxe, o preso, que apenas possuía um passagem criminal por crime contra a honra, foi recolhido à unidade prisional e encontra-se à disposição do Poder Judiciário”, finalizou a PC.