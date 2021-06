Anápolis registra mais oitos mortes e salto na ocupação de leitos de UTIs

Boletim da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) nesta terça-feira (08) registrou mais oito mortes por Covid-19, em Anápolis.

De acordo com a pasta, as vítimas, quatro mulheres, de 50, 59, 62 e 66 anos, e quatro homens, de 51, 52, 72 e 89, faleceram entre o dia 03 e hoje. As unidades de saúde não foram divulgadas.

Desde o início da pandemia, a cidade acumula 1.249 óbitos e 40.359 casos – sendo que 175 foram confirmados nas últimas 24h. 37.256, no entanto, se referem a pacientes já recuperados.

Por outro lado, 1.744 infectados ainda estão em isolamento domiciliar e outros 105 internados.

Na rede municipal, a ocupação de UTIs subiu para a casa dos 60% e a de enfermaria se manteve em 50%. O grau da matriz de risco, no entanto, permanece moderado.