Cesinha, presente!

Hoje nos despedimos de mais um amigo. Os dias não têm sido fáceis. E quando perdemos um talento, a cidade toda chora. Hoje foi assim. Hoje não tem filme, não tem samba, não tem áudio, só tem lamento.

Cesinha foi um exímio profissional, cineasta e um cidadão importante para a cultura do município de Anápolis. Ajudava os mais jovens, ensinava, partilhava e construía. Sofreu nesta tarde um infarto fulminante em sua residência.

Perdemos um cineasta, publicitário, multimídia, mas perdemos sobretudo um amigo generoso. Todo o processo cultural anapolino perde junto e chora junto. Entre letreiros luminosos, do gramophone até a virtualização da imagem, tínhamos nele uma referência de qualidade estética e linguagem.

Nosso eterno reconhecimento à sua arte, parceria e amizade! E nossos sentimentos de pesar à família do eterno Carlos César, nosso Cezinha. Um abraço meu amigo!

– Três, dois, um…gravando!

Marcos Carvalho é professor, psicólogo e servidor público federal. Atualmente vereador em Anápolis pelo Partido dos Trabalhadores. Escreve todas as terças-feiras. Siga-o no Instagram.

