Clínica Popular Mais Saúde inaugura nova unidade dentro do Jaiara Shopping

A Clínica Popular Mais Saúde, a Clínica Popular de Anápolis, inaugurou, no último dia 05 de junho, sua mais nova unidade, localizada dentro do Jaiara Shopping.

O objetivo é oferecer preços acessíveis e atendimentos de excelência para os moradores da Vila Jaiara, Alexandrina, Adriana Parque, Jardim Progresso, Parque Iracema e bairros adjacentes.

Agora, a região Norte de Anápolis conta com uma unidade de 600 m² de atendimento da Clínica Popular Mais Saúde.

A nova unidade da Clínica tem equipamentos novos, estrutura de ponta, atendimento super qualificado, laboratório de análises clínicas moderno através do Laboratório Mais Saúde, e o melhor de tudo: preços mais acessíveis do que qualquer outra clínica popular de Anápolis.

Serão oferecidos no local mais de vinte especialidades médicas, além de exames cardiológicos, ultrassonografias, exames de imagem, laboratoriais, atendimento em fonoaudiologia e oftalmológico.

Outra novidade

A Clínica Popular Mais Saúde agora é a Clínica Popular Oficial da Jaiara e região, oferecendo atendimento de qualidade, estrutura moderna, se preocupando com a experiência de atendimento dos seus pacientes e cobrando preços justos.

Entre as especialidades atendidas, estarão disponíveis atendimentos em cardiologia, ginecologia, urologia, pediatria, psicologia, psiquiatria, endocrinologia, ortopedia, urologia, otorrinolaringologia, clínica geral, psicologia, nutrólogo, oftalmologia, neurologia e dermatologia.

A Clínica Popular Mais Saúde contará ainda com exames de sexagem fetal, teste de paternidade, toxicológico para CNH e milhares de tipos de exames de sangue.

Também ofertará dezenas de exames de ultrassonografia, como ultrassom morfológico, ecocardiograma, doppler, transvaginal, abdome total, das mamas, e muitos outros.

Os médicos da Clínica Popular Jaiara atenderão os pacientes pelo tempo que for necessário, sem pressa e todos os atendimentos médicos contarão com retorno, sem cobrança adicional, com atendimentos realizados com horário marcado, ou seja, prezando pela ótima experiência do paciente, não obrigam os pacientes a ficarem esperando horas na recepção para atendimento médico ou realização de exames.

A Clínica Popular Mais Saúde conta com uma unidade localizada na Vila São Joaquim e agora também dentro do Jaiara Shopping. Além destas, conta ainda com uma unidade do Laboratório Mais Saúde no bairro Jundiaí, em frente a Santa Casa.

Todas as unidades têm atendimento respeitado em toda a cidade e possuem nota máxima de qualidade.

Qualquer consulta ou exame podem ser agendados pela Central (62) 3098-4645 ou WhatsApp 99111-5662.