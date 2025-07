Com mais pedidos e postos de trabalho, iFood acelera crescimento de restaurantes em Goiás

Saiba como rede tem movimentado a economia local, ampliando créditos para pequenos restaurantes e gerando milhares de empregos

Gabriella Licia - 07 de julho de 2025

iFood, o maior app de delivery do país. (Foto: Divulgação)

O iFood está crescendo em Goiás e, com isso, vem impulsionando a economia e os restaurantes do estado. Em 2023, a plataforma movimentou R$ 1,5 bilhão no PIB de Goiás, distribuído em diversos setores.

Entre janeiro e maio de 2025, o número de pedidos realizados na capital goiana aumentou 11% em comparação com o mesmo período de 2024. Esse crescimento impacta também a geração de empregos: pequenos restaurantes que entraram no iFood geraram, em média, 10% mais postos do que os que não estão no app.

Segundo pesquisa realizada pela Fipe, para os que ingressaram em 2020, o aumento foi de quase 20%.

Dois empreendedores mostram como o iFood colaborou para sua expansão. A rede de hamburguerias Lifebox entrou na plataforma pouco antes da pandemia e viu o delivery crescer dez vezes.

“O iFood sempre foi um parceiro essencial”, diz o cofundador Matheus Lobo, acrescentando que 20% de seu faturamento vem do app e que entregou 250 mil pedidos em 2024. “Estar no iFood é vitrine para atrair clientes e entrar em novas cidades”, afirma.

Já a A Pizza, de Fernando Hugo, começou em 2016 com um pizzaiolo e um entregador. Após consultoria do iFood, triplicou o faturamento e abriu a primeira loja física. Agora, vai inaugurar a segunda.

“O delivery representa 65% da nossa renda. Estamos montando a nova loja confiando no iFood como uma vitrine que trará ainda mais clientes.”

O apoio vem também em forma de crédito. O iFood Pago – o banco dos restaurantes – já destinou mais de R$ 20 milhões a estabelecimentos goianienses desde 2021, destinando 90% desse valor para microempresas.

Nos cinco primeiros meses do ano, o volume de crédito concedido cresceu 306% em relação ao mesmo período do ano anterior, com alta de 40% no valor médio emprestado. É esse impacto direto no crescimento dos negócios, na geração de empregos e no acesso ao crédito que consolida o iFood como um motor de desenvolvimento para os restaurantes de Goiás.