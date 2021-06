Morre finalista da primeira temporada do MasterChef Brasil

Morreu na madrugada desta terça-feira (8) a cozinheira Helena Manosso. Ela tinha 51 anos e ficou conhecida como finalista da primeira temporada do MasterChef Brasil (Band), na qual ficou atrás apenas da vencedora Elisa Fernandes.

Amigos e familiares da chef contaram à emissora que ela estava internada na UTI havia uma semana. Ela tinha uma infecção generalizada no sistema digestivo, o que levou a problemas no pâncreas, nos rins e no estômago.

“Ela estava lutando contra essa doença há mais ou menos seis meses”, afirmou o ex-marido dela, Lucio Manosso, que também participou do reality show gastronômico. “É difícil.”

O velório de Helena ocorreu na tarde desta terça no Santuário Salette, na zona norte de São Paulo. O corpo foi cremado, em seguida, no Crematório da Vila Alpina.

Na primeira temporada do MasterChef, em 2014, a participante chamou a atenção dos chefs Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Paola Carosella com o toque caseiro misturado ao requinte profissional. Durante o programa, ela quebrou o dedinho do pé nas gravações de uma prova e, mesmo assim, conseguiu chegar à final.

Formada em engenharia química, ela deixou a formação de lado para cursar gastronomia. Após o programa, ela e Lucio criaram a consultoria culinária Salt & Pepper, por meio da qual realizavam refeições a domicílio, eventos corporativos e davam aulas de gastronomia.