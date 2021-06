Núcleo da UniEVANGÉLICA oferece atendimentos contábeis e fiscais gratuitos à população

A Universidade Evangélica de Anápolis – UniEVANGÉLICA, está sempre preocupada em ofertar ferramentas que facilitem a vida da população.

Dentre as iniciativas está o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF), que foi criado em 2019 para ofertar atendimentos gratuitos para a comunidade que precisa de apoio na área de contabilidade.

A medida, que ocorre por meio de parceria com a Receita Federal, também serve para que os alunos entendam na prática tudo o que aprendem nas aulas e ainda adquiram experiência de mercado.

“Nos dois últimos meses que antecederam o prazo final da entrega do Imposto de Renda Pessoa Física 2021, por exemplo, o NAF realizou webinares informativos com a participação do delegado adjunto da Receita Federal Anápolis, Dr. Sérgio Ferreira Nascimento, onde foram elucidadas ao vivo centenas de dúvidas”, explicou o professor Anderson Carlos da Silva, Coordenador do NAF do Curso de Ciências Contábeis da UniEVANGELICA.

E os trabalhos não pararam nem mesmo durante à pandemia. Pelo contrário, como todos os atendimentos passaram a ser online, foi possível ajudar pessoas de todos os lugares do Brasil.

Nesta perspectiva, o NAF lidera o ranking estadual de atendimentos, totalizando 1203 até o dia 8 de Junho de 2021.

“Essa iniciativa é importante que os alunos, já nos primeiros períodos, possam adquirir conhecimento e desenvolver competências voltadas à educação fiscal e contabilidade tributária, por meio do atendimento supervisionado das demandas dos contribuintes de todos o brasil”, afirmou Anderson Carlos.

Os interessados em receber atendimento gratuito pelo NAF devem fazer o agendamento pelo e-mail [email protected]

Veja os exemplos dos serviços oferecidos pelo NAF