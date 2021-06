Preso em flagrante o homem que dopou e estuprou jovem após promessa de emprego

Atualizado às 10h10

A Polícia Civil de Anápolis realizou, na madrugada desta quarta-feira (09), uma força-tarefa que terminou com a prisão de Henio Henrique Araújo Pereira, de 52 anos.

Os agentes chegaram até a casa dele, no Centro da cidade, após informações de que uma jovem de 18 anos, estaria sendo mantida presa lá.

Desde a segunda-feira (07), familiares da moça estavam fazendo campanha nas redes sociais para encontrá-la, alegando que teria desaparecido depois de Henio, que se dizia despachante do Detran, oferecer um emprego para ela de babá na residência de uma prima.

Foi através dessa movimentação na internet que a família da jovem recebeu mensagens de uma outra garota, contando ter sido vítima de estupro do homem, depois de ser abordada da mesma maneira. Na ocasião, ele teria usado um nome falso e cometido o abuso dentro de uma garagem.

Todas as informações repassadas por ela, inclusive sobre as características do suspeito, foram essenciais para possibilitar a localização do nome real e o endereço dele.

Quando os policiais chegaram no imóvel, Henio abriu o portão e logo tentou fugir, se escondendo na casa de uma inquilina, que fica no mesmo lote. Já a moça estava na casa dele, dopada e sem conseguir pronunciar qualquer palavra.

Depois de a vítima ser devidamente acolhida, Henio foi detido e negou ter dado entorpecentes ou praticado atos libidinosos contra a jovem.

Na residência, as autoridades policiais também apreenderam o carro do homem e diversos documentos e cartões bancários em nome de outras pessoas.

Ele foi encaminhado à Central de Flagrantes e está à disposição da Justiça para responder pelos crimes de estupro de vulnerável (já que a vítima não tinha condições de se defender) e sequestro e cárcere privado para fins libidinosos.