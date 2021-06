Mulher acorda com barulho estranho e fica aterrorizada ao encontrar cobra ao lado da cama

Imagine acordar durante a madrugada, por volta das 2h, com ruídos estranhos perto da cama e, ao acender a luz, descobrir que está dividindo o quarto com uma cobra gigante?

O enredo pode até parecer de um filme de terror, mas aconteceu com uma mulher australiana e voltou a viralizar nos últimos dias nas redes sociais.

O caso foi compartilhado pelo famoso capturador de animais silvestres Stuart McKenzie, que contou que ela ligou desesperada para pedir ajuda.

O réptil estava com a cabeça bem ao lado da cama, perto de uma extensão que a mulher usava para carregar o celular.

“Este não é exatamente o visitante que deseja no seu quarto às 2h. Uma senhora em Beerburrum foi acordada ao ouvir barulhos no seu quarto e ficou com o susto da sua vida quando ligou a luz e viu a grande píton saudável ao lado da sua cama. (…) Como esperava, a senhora estava aterrorizada, mas a tranquilizamos”, escreveu.

Comum no país, a píton não é uma cobra venenosa, mas assusta pelo tamanho e por dar mordidas que podem ser extremamente dolorosas.