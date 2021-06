Globo compra novelas mexicanas já exibidas no SBT; saiba quais

“Maria do Bairro”, “Marimar”, “A Usurpadora” e outras novelas mexicanas que fizeram sucesso no SBT vão entrar para o catálogo do Globoplay. O anúncio foi feito nesta quinta (10) pela plataforma.

Dentre os títulos latino-americanos, o primeiro a ser disponibilizado, a partir desta segunda (14), é a série “Rubi”, remake da novela mexicana homônima de 2004.

Exibida pela Televisa (México) e Univisión (EUA), a adaptação da trama acompanha uma jornalista envolvida com a trajetória da vilã solitária interpretada por Camila Sodi, atriz e cantora que também dá voz à trilha de abertura da série, “A Quién Le Importa”, música gravada anos atrás por sua tia famosa, Thalía.

Outras produções como “Marido de Aluguel”, versão da novela brasileira “Fina Estampa” (Globo, 2011), desenvolvida pela Telemundo, dos EUA, também vão entrar no catálogo.

Segundo o comunidado do Globoplay, em 2012, a plataforma vai disponibilizar também a novela colombiana ‘La Nieta Elegida’, produção do canal RCN, escrita por Julio Jiménez, conhecido como o mestre do suspense no país.