Pastora que virou stripper diz que cena de ‘Titanic’ foi a sua inspiração

Nikole Mitchell, 36, que deixou de ser pastora e hoje faz sucesso com fotos sensuais no site de conteúdo adulto OnlyFans, disse que o filme “Titanic” (1997) foi uma das suas inspirações para virar stripper.

Em entrevista ao podcast “Till Death Us Do Pod”, ela afirmou que viu o longa ainda na adolescência e que se impressionou com a cena em que Rose, personagem vivida por Kate Winslet, fica nua em frente a Jack (Leonardo DiCaprio).

“Quando a câmera passa pelo corpo nu de Kate Winslet, lembro-me de pensar: ‘quero fazer isso quando ficar mais velha'”, disse. Mitchell completou que por ter crescido em um ambiente muito religioso não tinha com quem conversar sobre o assunto.

“Esses desejos sempre estiveram lá, mas eu não tinha ninguém para falar sobre isso porque rapidamente aprendi que esse não é o tipo de conversa que você tem dentro da igreja, infelizmente”.

Mitchell dedicou quase 20 anos de sua vida à igreja, e disse que passou a vender fotos sensuais em 2019, quando começou a questionar a sua própria sexualidade.

Em entrevista anterior, ela já tinha afirmado que a sua vida melhorou muito e que ela até se tornou uma mãe melhor após se tornar stripper.

“Sinto que o trabalho que eu faço na indústria do sexo é muito mais saudável mentalmente do que o ambiente religioso e a mentalidade religiosa em que eu cresci. Nenhum ambiente é mais tóxico quando o assunto é sexo, corpos, etc. do que a igreja. Fazendo um apanhado de tudo, acredito que estou oferecendo para os meus filhos um presente melhor”, afirmou.

Mitchell afirmou na ocasião que, depois da sua mudança de trabalho, ela passou a ter mais liberdade para conversar com os seus três filhos sobre sexo, consentimento e relacionamentos, temas que eram proibidos para ela quando jovem.

“[Nós temos] todos os tipos de conversa, e eu dou ferramentas para eles lidarem com todas as situações. Isso é algo que eu nunca tive na idade deles. É muito importante para mim que os meus filhos saibam o que fazer na hora de namorar, como agir nos relacionamentos, no ambiente de trabalho, quero que levem essas habilidades para a vida. Todo o mundo precisa disso.”