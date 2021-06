Dia dos Namorados: 10 filmes para curtir agarradinho com o mozão em Anápolis

Se você é um daqueles que vai ficar em casa neste sábado (12), em Anápolis, esta lista é para você.

Separamos uma lista com 10 filmes românticos para curtir agarradinho com o mozão neste Dia dos Namorados. Confira:

1 – Um amor para recordar

Já virou um clássico. O filme de 2002 aborda a história de amor entre o garoto popular da escola Landon e a tímida Jamie.

2 – Um dia

O filme conta a história de Emma e Dexter que se conheceram na faculdade no dia 15 de julho e não se largaram mais após essa data pelos próximos 20 anos, apesar de traçarem caminhos diferentes.

3 – Diário de uma paixão

Baseado no livro de mesmo nome de Nicholas Sparks, narra a história de um jovem casal que se apaixona na década de 1940 e enfrenta desafios para ficarem juntos.

4 – Como eu era antes de você

O filme britânico-estadunidense aborda a história de Will, um homem rico que se torna tetraplégico após um acidente e se fecha para o mundo e Louise, sua cuidadora. Após seus caminhos se cruzarem muita coisa muda.

5 – A cinco passos de você

Com estreia em 2019, é protagonizado por dois adolescentes, Stella e Will, que apresentam fibrose cística e acabam se apaixonando. O filme foi inspirado em uma história real, do casal Dalton e Katie Prager.

6 – Orgulho e preconceito

Do gênero drama e com roteiro baseado no livro homônimo de Jane Austen, foi indicado a quatro categorias no Oscar. Acompanha a história de cinco irmãs e o romance entre Sr. Darcy e Elizabeth Bennet.

7 – Perfeita para você

Acompanha a jornada de um jovem casal que tenta lidar com a descoberta de um câncer terminal. Diante da perspectiva de uma linha do tempo incerta, Abbie começa a busca por um novo amor para cuidar de Sam.

8 – Barraca do beijo

O filme americano de comédia romântica aborda o romance entre Elle e Noah durante o ensino médio e o início da jornada na faculdade.

9 – Simplesmente Acontece

Conta a história de Rosie e Alex, melhores amigos de infância que claramente têm interesses além da amizade. E o destino prova isso.

10 – Nasce uma estrela

Vencedor do Oscar, o filme que trata sobre o relacionamento, as conquistas e problemas pessoais de Ally e Jackson. É estrelado por Lady Gaga é Bradley Cooper.