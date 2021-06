Durante brincadeira, mãe encontra cobra venenosa e grande enrolada nas bonecas das filhas

O capturador de cobras australiano Stuart McKenzie usou as redes sociais na quinta-feira (10) para compartilhar um caso que o deixou com “frio na espinha”.

É que uma mãe estava se divertindo com as duas filhas pequenas no quarto quando percebeu que havia uma cobra enorme dentro do cesto de brinquedos.

Se tratava de uma cobra preta de barriga vermelha, que é venenosa e estava completamente enrolada em meio as bonecas das meninas.

Apesar de perigoso, o animal estava quietinho e, segundo o profissional, provavelmente só queria buscar abrigo, já que muitas obras estavam ocorrendo nas proximidades.

“Foi muita sorte nenhum deles ter colocado a mão na cobra. Como você pode ver, a Barriga Vermelha estava tão tranquila e tão bem comportada. Ainda não consigo acreditar que isso aconteceu”, escreveu Stuart.

Toda a cena foi registrada pela equipe do capturador. Ao final do resgate, o réptil foi deixado em segurança em uma área de mata.