Criminosos invadem loja de Anápolis e deixam policial aposentado com grande prejuízo

Uma movimentação diferente de viaturas da Polícia Militar foi percebida na madrugada desta segunda-feira (14), no Centro de Anápolis.

É que o proprietário de uma loja de peças automotivas, que também é tenente coronel aposentado da corporação, percebeu quando o alarme disparou por volta de 04h30.

Ele acionou reforços e se deslocou para o endereço de imediato. Quando chegou, viu que a porta da frente havia sido arrombada.

No interior do estabelecimento, outra porta também foi destruída e os criminosos furtaram uma quantia de R$ 1.500 do caixa.

Imagens de segurança flagraram um casal se aproximando da loja. A mulher ficou na porta, para possivelmente vigiar a chegada de alguém, enquanto o homem entrou para subtrair o dinheiro.

O dono do estabelecimento foi orientado pelos agentes a levar as imagens até a Central de Flagrantes para que os autores sejam identificados e devidamente punidos.