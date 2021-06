Sobe para 10 o número de idosos de asilo do Jundiaí mortos pela Covid-19

Localizado no bairro Jundiaí, o Abrigo dos Velhos Professor Nicephoro Pereira da Silva confirmou à TV Anhanguera nesta segunda-feira (14) a décima morte por Covid-19 entre os idosos que contraíram a doença na instituição.

A vítima mais recente é um senhor de 79 anos, que não tinha comorbidades e estava há 15 dias internado na UTI.

Cinco pacientes que vivem no asilo ainda estão hospitalizados, nesta mesma condição.

Desde que o início do surto, 75 dos moradores testaram positivo para o novo coronavírus.

De um total de 27 trabalhadores que atuam no local, 13 também se infectaram e precisaram se afastar.

Como todos já haviam se vacinado com as duas doses da CoronaVac, a hipótese mais provável admitida pelas autoridades sanitárias do município é a de que a contaminação generalizada se deu por alguma variante.