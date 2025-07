Os políticos de Goiânia que devem ser campeões de votos para Alego

Samuel Leão - 11 de julho de 2025

Plenário da Alego. (Foto: Ruber Couto)

A disputa por cadeiras na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego) já começou e, em Goiânia, vários políticos surgem como favoritos para despontarem como campeões de votos.

Alguns deles já até possuem cargos como, por exemplo, na Câmara Municipal, e terão que se afastar para tentar a mudança de cenário.

O Portal 6 conversou com cientistas políticos, assessores e personagens da cena política, e preparou uma lista com os nomes e uma breve descrição de cada um deles.

Sargento Novandir

Sargento Novandir (MDB) já é suplente de deputado estadual, ficando “pertinho” da cadeira na Alego, e ocupa o cargo de vereador por Goiânia.

Com experiência policial, atuando pela CHOQUE e pelo GIRO, leva a segurança pública como uma das principais bandeiras e pode “arrebanhar” muitos votos na próxima disputa.

Matheus Ribeiro

Vindo do jornalismo, tendo atuado como âncora na TV Anhanguera, Matheus Ribeiro (PSDB) tem um rosto conhecido e surpreendeu na disputa para prefeito de Goiânia, conquistando 46 mil votos.

Usando a disputa anterior como degrau para subir no cenário político, chega fortalecido para disputar uma cadeira na Alego.

Francisco Júnior

Querido pela base do governador Ronaldo Caiado (UB), Francisco Júnior (PSD) atualmente ocupa o cargo de presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego), mas já chegou a cumprir um mandato como deputado federal.

Com o currículo pesado, Francisco tem fortes chances de conseguir um bom desempenho e se eleger como deputado estadual por Goiás

Aava Santiago

Conhecida pela boa relação com o presidente Lula, a vereadora foi procurada pela coluna e descartou qualquer possibilidade de se juntar ao PT. Aava foi a quarta melhor votada entre os vereadores de Goiânia

Fazendo frente no PSDB, a vereadora já cravou que vai tentar uma cadeira na Câmara Federal.

Lucas Kitão

Em seu terceiro mandato pela Câmara Municipal de Goiânia, Kitão já anunciou que vai se candidatar para deputado estadual. Ficou em décimo primeiro entre os vereadores eleitos de Goiânia

Integrando as fileiras do União Brasil (UB), Lucas chega forte e deve contar com o apoio de lideranças do partido.

Edward Madureira

O ex-reitor da Universidade Federal de Goiás (UFG) está decido pela Câmara Federal. Com uma base sólida na educação, foi o segundo melhor votado para vereador em Goiânia.

Considerado um dos principais nomes do PT, chega embalado e conta com a base concisa da legenda.

Fabrício Rosa

Mobilizando alas mais radicais do PT, ao dialogar com causas como a legalização da maconha e a defesa da população LGBTQIAP+, Fabrício vai tentar uma cadeira na Alego.

Apesar do estilo progressista, ele tem como equilíbrio o título de policial federal. Ocupou a última cadeira do partido para vereador, sendo o terceiro melhor votado.

Tião Peixoto

Filho do atual presidente da Alego, Bruno Peixoto (UB), Tião ostenta um estilo exótico, levando pelúcias e óculos espelhados, os chamados julietes, para sessões. Ficou no final do ranking dos eleitos para vereador.

Com o apoio do filho, e das fortes fileiras do União Brasil, vai buscar uma cadeira na Alego, enquanto Bruno tenta saltar para a Câmara Federal.

Kátia Maria

Outro nome tradicional do PT, Kátia Maria pretende se candidatar ao cargo de deputada estadual.

Foi a segunda melhor votada do partido nas eleições para vereador, no entanto, ficou apenas cerca de 30 votos na frente do terceiro colocado, Fabrício Rosa.

Coronel Urzêda

Um dos nomes do PL em Goiânia, o Coronel Urzêda integra a lista daqueles que pretendem tentar uma cadeira na Alego ou para a Câmara Federal.

Apesar de chegar embalado, o partido deve ter outros candidatos digladiando pelos espaços e, mesmo com vários nomes fortes, a disputa promete ser acirrada. Foi o penúltimo do PL a conseguir a cadeira de vereador.