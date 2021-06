Calendário de pagamento da nova parcela do auxílio emergencial é antecipado

Ana Paula Branco, de SP – A Caixa e o governo federal anteciparam o calendário da terceira parcela do auxílio emergencial 2021 nesta terça (15). Agora, o crédito do benefício terá início em 18 de junho, próxima sexta-feira, para os nascidos em janeiro. Como nas parcelas anteriores, o pagamento obedece o mês de aniversário do beneficiário.

Essa não é a primeira vez que as datas do auxílio emergencial 2021 são antecipadas. O calendário de saques da primeira parcela e o calendário completo da segunda parcela também foram adiantados.

Para os beneficiários do Bolsa Família, nada muda. Eles continuam a receber o auxílio emergencial da mesma forma e nas mesmas datas do benefício regular.

“Mais uma vez, a Caixa vai antecipar o pagamento do auxílio emergencial com toda a segurança e respeitando os protocolos de enfrentamento da Covid-19”, afirma o presidente da Caixa, Pedro Guimarães.

Beneficiários do auxílio recebem parcelas que vão de R$ 150, para solteiros, até R$ 375, para mães que são as únicas responsáveis pelo sustento do lar. As demais famílias recebem R$ 250.

Atendimento Caixa

A central telefônica 111 da CAIXA funciona de segunda a domingo, das 7h às 22h, gratuitamente, para atender os beneficiários do auxílio emergencial. Além disso, o banco disponibiliza, ainda, o site auxilio.caixa.gov.br.

Confira o novo calendário da terceira parcela

CRÉDITO NA CONTA

Mês de nascimento – Antes – Agora

Janeiro – 20 de junho – 18 de junho

Fevereiro – 23 de junho – 19 de junho

Março – 25 de junho – 20 de junho

Abril – 27 de junho – 22 de junho

Maio – 30 de junho – 23 de junho

Junho – 4 de julho – 24 de junho

Julho – 6 de julho – 25 de junho

Agosto – 9 de julho – 26 de junho

Setembro – 11 de julho – 27 de junho

Outubro – 14 de julho – 29 de junho

Novembro – 18 de julho – 30 de junho

Dezembro – 21 de julho – 30 de junho

SAQUE DO VALOR

Mês de nascimento – Antes – Agora

Janeiro – 13 de julho – 1º de julho

Fevereiro – 15 de julho – 2 de julho

Março – 16 de julho – 5 de julho

Abril – 20 de julho – 6 de julho

Maio – 22 de julho – 8 de julho

Junho – 27 de julho – 9 de julho

Julho – 29 de julho – 12 de julho

Agosto – 30 de julho – 13 de julho

Setembro – 4 de agosto – 14 de julho

Outubro – 6 de agosto – 15 de julho

Novembro – 10 de agosto – 16 de julho

Dezembro – 12 de agosto – 19 de julho

