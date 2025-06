Conheça peixe mais saudável do mundo que é muito proteico e custa apenas R$ 7

Carne é mais acessível e principal recomendação de Nutricionistas e Nutrólogos

Magno Oliver - 19 de junho de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube)

Quando o assunto é comer peixe, qual o tipo de carne desse tipo você consome? Com que frequência você costuma consumir uma peça na sua alimentação diária?

As pessoas estão cada vez mais investindo em alimentação saudável e no consumo de peixe. Dessa forma, a busca por consumo de peixes e por uma vida mais saudável em todos os aspectos cresceu exponencialmente.

Focado em bons resultados, alimentação saudável e educação alimentar de qualidade, um Nutricionista viralizou nas redes sociais. Ele trouxe uma dica importante de um peixe muito saudável que é muito proteico e acessível.

A sardinha enlatada caiu no gosto da internet e agora é a carne saudável da vez no mundo fitness. O peixe é originário das águas de Portugal, e ganhou o status de super alimento.

O Nutricionista Lucas Stein publicou em seu Instagram um tutorial completo sobre a sardinha que ajuda a população a tirar suas dúvidas.

Ele mostra que é muito acessível comer sardinha e o peixe é muito indicado, principalmente para recém -nascidos. Logo em seguida, ele já mostra a sardinha sendo introduzida na alimentação do filho de 1 aninho de idade.

Assim, a sardinha enlatada é uma boa fonte de nutrientes, especialmente ômega-3, cálcio, vitaminas e proteínas.

O composto da carne traz benefícios para o organismo e ajuda na redução do risco de doenças cardiovasculares. A composição desse alimento também fortalece no crescimento ósseo e auxílio nutritivo para as cartilagens e estruturas do coração.

Na gravação ele explica o seguinte quadro nutricional da sardinha:

A cada 100g de sardinha, você entrega:

– 23g de proteína de alto valor biológico

– 2g de ômega 3 com ação anti-inflamatória

– 56% da vitamina D diária

– 40% do cálcio que seus ossos precisam

– 300% da vitamina B12

E o melhor: custa menos de R$7.

Confira o vídeo completo com a dica:

