Indústria farmacêutica está selecionando 10 funcionários para trabalhar em Anápolis

A empresa de recursos humanos Adecco está recrutando 10 funcionários para trabalhar como Operador de Máquinas em uma indústria farmacêutica de Anápolis.

Os requisitos são ensino médio completo e conhecimento em máquinas envasadoras de pós estéreis. Também é desejável experiência em operação de máquinas de embalagem.

As vagas são temporárias e terão duração total de três meses. No entanto, há a possibilidade de efetivação. Confira as responsabilidades do cargo:

Realizar a limpeza, montagem e operação das máquinas revisoras semiautomáticas;

Efetuar todas as regulagens operacionais e mecânicas dos equipamentos de revisão;

Realizar a revisão manual dos frascos-ampola quando necessário;

Realizar a limpeza, montagem e operação das máquinas codificadoras ou impressoras (ink Jet);

Efetuar todas as regulagens operacionais e mecânicas dos equipamentos de codificação e dos equipamentos de rotulgame;

Montagem e conferência dos paletes com os produtos embalados, auxiliando no fechamento da etapa de embalagem final na Ordem de Fabricação, etc.

Além de salário compatível com o mercado, os selecionados também deverão receber vale transporte, vale alimentação, vale refeição, seguro de vida e refeitório.

Interessados devem entrar no site e cadastrar o currículo.