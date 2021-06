Especialista da Sicredi Cerrado GO dá dicas para começar a poupar

Em 2020, 36% dos brasileiros conseguiram poupar dinheiro. Porém, para 56% isso só foi possível porque a pandemia de Covid-19 limitou hábitos como viajar, ir a restaurantes, bares e outras opções de lazer, conforme apontou pesquisa do Instituto Datafolha, encomendada pela Associação Brasileira das Entidades de Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).

Os dados convidam à reflexão de que é possível poupar mesmo em um cenário de restrições. Equilíbrio e boas escolhas são os caminhos indicados pelo Gerente de Captação da Sicredi Cerrado GO, João Marco Leão.

Ele explica que, para melhorar a gestão financeira pessoal, não é preciso inventar a roda: o hábito se cria a partir de gestos simples que, repetidos, mostram eficácia e acabam sendo incorporados à rotina.

O primeiro passo é relacionar as receitas e despesas mensais.

“Isso inclui não só as contas mensais fixas, mas também pequenos gastos diários. Além de mostrar um retrato fiel de como o dinheiro está sendo empregado, permite identificar onde fazer ajustes ou cortes”, detalha.

Após essa análise, o especialista indica que é possível destinar um recurso, ainda que pequeno, para começar a poupar.

“Construir uma reserva financeira é muito importante. Serve para ter mais tranquilidade em situações de emergência e também para proporcionar momentos de lazer quando for possível”, explica.

Quanto às motivações para poupar, elas podem ser diversas, mas o especialista ressalta que o ideal é alcançar uma reserva financeira de, pelo menos, três vezes o valor da renda mensal.

“Ao alcançar essa meta é possível pensar em investimentos de baixo risco de mercado. Com isso, pode-se ter mais segurança e evitar a busca por crédito no mercado e até o endividamento’, complementa.

Não há idade para rever a vida financeira ou começar a poupar. Para as crianças, o especialista orienta que os pais estabeleçam uma mesada, ainda que simbólica, junto a orientações de como administrar para durar mais tempo ou alcançar algum objetivo, seja um brinquedo, um passeio ou aparelho celular.

Dessa forma, a criança pode assimilar que as decisões de consumo exigem tempo e empenho, além de entender que o dinheiro é findável.

