Anápolis inicia vacinação de pessoas a partir de 45 anos; veja locais

A partir desta terça-feira (22) Anápolis começa a vacinar pessoas com idade igual ou superior a 45 anos já cadastradas.

Seis locais estão disponíveis para receber este público: Ginásio Internacional Newton de Faria, CMTT e unidades de saúde do Arco-Íris, Bairro de Lourdes, Anexo Itamaraty e Santa Maria de Nazareth.

Nestes mesmos locais, a primeira dose também será aplicada em gestantes, puérperas, pessoas com comorbidades, Síndrome de Down e deficiência permanente cadastradas com laudo de comprovação, além de profissionais da saúde, educação e segurança pública conforme listas enviadas pelas instituições.

A segunda dose está disponível em três pontos: UniEvangélica (AstraZeneca e CoronaVac) e Banco de Leite e unidade de saúde do JK somente para o imunizante da CoronaVac. O horário é sempre das 8h às 16h.

Cadastro

Para se cadastrar basta acessar o site vacina.anapolis.go.gov.br/cadastrar com documentos em mãos. Podem se inscrever pessoas com idade igual ou superior a 40 anos.

O público de vacinação atual é de 45 anos e vai mudar de forma decrescente conforme a chegada de novas remessas.