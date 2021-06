Criança sofre traumatismo craniano após cair de atração do Beto Carrero World

Fernanda Canofre e Katna Baran, do RS e PR – Uma criança de seis anos teve traumatismo craniano após cair de uma das atrações do parque Beto Carrero World, em Penha (SC), no último sábado (19).

O menino estava tentando tirar uma foto na estátua do gorila, um dos pontos tradicionais para fotografias de visitantes no parque, quando caiu. O parque não divulgou de qual altura foi a queda.

De acordo com nota divulgada pelo Hospital Infantil Pequeno Anjo, em Itajaí (SC), onde a criança foi atendida, ela passou por cirurgia e segue internada em uma unidade de terapia intensiva. O paciente apresentou melhora após o procedimento, ainda segundo a nota, e está em quadro estável, com ventilação mecânica.

A assessoria do Beto Carrero World diz que a criança foi conduzida pelo Corpo de Bombeiros a um pronto-atendimento próximo e depois para o hospital onde está internada.

De acordo com o site ND+, a família do menino é de Curitiba (PR) e a visita ao parque foi o pedido de aniversário dele.

O parque afirma ainda que manteve contato e segue dando assistência à família. No entanto, o tio do menino, Guilherme Alves Pontes, afirma o contrário. Em postagem no Facebook, ele diz que não havia ambulância para transportar a criança entre os hospitais.

Na postagem, feita na madrugada deste domingo (20), o tio ainda compartilhou fotos da criança no local, antes do acidente, e depois, já sendo levada para o hospital, em uma maca.

O Beto Carrero World respondeu na publicação que o visitante foi “imediatamente assistido” e que sua equipe seguia em contato com a família.

O jornal Folha de S.Paulo não conseguiu contato com os familiares do menino até a publicação.