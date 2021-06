Essa foi a mensagem que Tiago Leifert mandou para Faustão na abertura de programa

Na quinta-feira (17), a Globo pegou não só o publico, mas também Faustão, Tiago Leifert e o elenco e produção envolvidos no Domingão do Faustão, ao anunciar a antecipação da saída de Fausto Silva do dominical. E foi comentando a notícia que tomou conta do noticiário de entretenimento que Leifert abriu o Super Dança dos Famosos deste domingo (20).

“A Globo decidiu mudar a programação de domingo. Deixei superclaro o carinho e respeito que tenho pelo Faustão. Era um telespectador brincando aqui”, disse Leifert, salientando que, por respeito ao público tinha a missão de dar continuidade ao reality de dança. “Deixando aqui um beijo ao Fausto vai começar o Super Dança dos Famosos”.

A permanência de Faustão na Globo estava prevista para acontecer até o final deste ano, antes de ele se transferir para a Band. Em comunicado, a emissora afirmou que as partes decidiram juntas pelo distrato antecipado “por razões estratégicas e internas”.

“O apresentador Tiago Leifert estará à frente das tardes de domingo da TV Globo, até a estreia do novo projeto em desenvolvimento com Luciano Huck”, anunciou em nota. O novo programa, com Huck, ainda não tem data oficial de estreia.