Diretor da Santa Casa dá entrevista para esclarecer como é a gestão do hospital

O fechamento de alguns serviços do pronto-socorro da Santa Casa para atendimentos do Sistema Único de Saúde (SUS) virou motivo de polêmica em Anápolis nos últimos dias.

A difícil decisão, tomada em decorrência do subfinanciamento do serviço, que é de obrigação do poder público, chegou a ser questionada por vereadores, o que teria feito parte da população ficar confusa.

Diante disso, o diretor geral da Santa Casa, padre Clayton Bergamo, esteve em rádios da cidade para explicar como funciona verdadeiramente a gestão da Santa Casa e porque a paralisação dos atendimentos foi necessária.

Ao todo, o pronto socorro da unidade recebia cerca de 2.500 pacientes por mês, dos quais 95% são de Anápolis.

“A Santa Casa é uma instituição séria, com 75 anos de fundação dedicados aos mais vulneráveis, ofertando 90% da sua capacidade ao SUS. Quanto ao Pronto Socorro, ela não fechou esse serviço, ele morreu por desnutrição”, afirmou o padre Clayton.

Clique aqui e ouça a entrevista na íntegra com os devidos esclarecimentos, números e verdades sobre o fechamento de serviços do pronto-socorro pelo SUS.