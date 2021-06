Estudantes da rede municipal já têm data para voltar às aulas presencialmente

As aulas na rede municipal de Educação em Anápolis já têm data para retornar presencialmente. A Secretaria Municipal de Educação (Semusa) bateu o martelo e anunciou nesta terça-feira (22) que as as atividades escolares voltam no dia 02 de agosto para os profissionais e no dia 09 para os estudantes.

“Para que esse retorno aconteça de forma segura, a Secretaria de Saúde tem disponibilizado técnicos para orientar as equipes das unidades de ensino. Além do protocolo de biossegurança, o protocolo de manejo também foi apresentado nesta terça-feira (22) em live à equipe administrativa escolar”, destacou em comunicado à imprensa.

Vigias, merendeiras, auxiliares de Educação, dentre outros profissionais que compõem o corpo administrativo, participaram da reunião sobre os protocolos de manejo, realizada por meio de parcerias entre as pastas de Educação e de Saúde. Na semana passada, os gestores escolares já haviam recebido as orientações sobre o protocolo de segurança.

A rede de ensino conta com cerca de 35 mil estudantes matriculados. Por conta da pandemia, as aulas presenciais estavam suspensas desde o fim de março de 2020. Apesar do retorno das atividades, a Semed manterá o projeto de ensino remoto, com atividades de estudos disponibilizadas pelas unidades escolares.

De acordo com a pasta, as unidades de ensino receberam mais de R$ 1,9 milhão do Programa de Autonomia Financeira das Instituições Educacionais (Pafie) para aquisição de equipamentos de segurança, como termômetros digitais, tapetes sanitizantes e máscaras de proteção.

A volta presencial dos estudantes ocorrerá de maneira escalonada, com eles divididos em grupos. Uma comissão foi instituída pela Semed para realizar o planejamento do retorno. Uma das ações da colegiado foi realizar o levantamento de famílias que são favoráveis ao retorno das aulas presenciais. Na educação infantil, 90% dos responsáveis aprovam o retorno. Já no ensino fundamental, o percentual é de 80%.

“Respeitando as famílias que ainda não têm segurança para o retorno dos estudantes às unidades de ensino, ofertaremos o ensino híbrido sem que haja prejuízo de aprendizagem àqueles que ficarão em casa”, ressalta a secretária de Educação, Eerizania de Freitas.