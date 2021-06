Insistência por sexo foi motivo para jovem matar homem durante discussão em Anápolis

Agentes do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) da Polícia Civil de Anápolis, em ação conjunta com o 28º BPM, conseguiram prender nesta terça-feira (22) um jovem de 28 anos apontado como o autor de um assassinato ocorrido em maio deste ano, no Parque Residencial das Flores, na região Nordeste da cidade.

O crime ocorreu durante a noite e Cleuslei Rodrigues Ferreira, de 39 anos, morreu após receber golpes de pau e pedras na cabeça.

O jovem estaria sendo insistente na tentativa de transar com a cunhada da vítima, que foi tirar satisfação.

A Justiça autorizou a prisão após a Polícia Civil apresentar provas testemunhais, periciais e imagens de câmeras de segurança que registraram o crime.

O GIH também apreendeu objetos que podem ajudar na rápida conclusão do inquérito e na instrução do processo criminal.