Justiça autoriza liberdade para empresário que agrediu Silvye

Ricardo Hilgenstieler, de 38 anos, pode ser liberado a qualquer momento para responder em liberdade pelo crime de violência doméstica.

Nesta terça-feira (22), conforme o Mais Goiás, o juiz Vanderlei Caíres Pinheiro, do Juizado de Violência contra a Mulher de Goiânia, decidiu arbitrar uma fiança e conceder a liberação do empresário. O valor ainda não foi revelado.

Ele foi preso no início da manhã de segunda (21), tentando fugir da capital pelo Aeroporto Internacional Santa Genoveva, poucas horas após agredir a jornalista e apresentadora da Record Goiás, Silvye Alves.

Os dois são ex-namorados e Ricardo teria aparecido de surpresa no apartamento dela e pedido para se hospedar lá. A vítima então saiu para trabalhar no domingo (20) e teria encontrado o homem bêbado quando retornou.

Depois de ter tido o celular tomado à força e sido alvo de um soco no rosto, a apresentadora começou a gritar por socorro. O filho dela, de 11 anos, presenciou toda a cena.

O porteiro do condomínio chegou a correr até o apartamento para ver o que estava acontecendo. Foi neste momento que Ricardo teria se aproveitado para escapar. Ele foi localizado após uma troca de informações entre a inteligência da Polícia Militar (PM) e Polícia Federal (PF).

A informação da soltura do empresário foi confirmada pela advogada da jornalista e consta no sistema do Tribunal de Justiça de Goiás que o caso está em sigilo.

*Com informações do Mais Goiás