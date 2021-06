Woop Sicredi passa a contar com pagamentos pelo Google Pay

A partir de agora, usuários do Woop Sicredi poderão realizar seus pagamentos de maneira ainda mais simples e rápida via Google Pay, plataforma de carteira digital e sistema de pagamentos por aproximação.

Trata-se de mais uma iniciativa da instituição financeira cooperativa para proporcionar alternativas que facilitem a vida financeira dos associados.

Com o Google Pay, associados da conta 100% digital do Sicredi podem fazer compras no débito ou crédito sem a necessidade de usar o cartão físico.

Utilizando o aparelho celular em maquininhas compatíveis, por meio da tecnologia NFC (Near Field Communication ou comunicação de campo próximo), é possível efetuar pagamentos por aproximação em estabelecimentos físicos, com maior rapidez, agilidade e segurança, além de sites e aplicativos.

Para utilizar a ferramenta, é preciso baixar o aplicativo Google Pay e fazer o cadastro do cartão diretamente na plataforma do Google, ou no Woop Sicredi.

“Esta é mais uma solução que simplifica a rotina das pessoas, pois o celular é um item que costuma estar sempre à mão, e vai ao encontro da premissa de proporcionar benefício aos associados por meio de conexão com parceiros”, explica Virginia Cunha, líder de Meios de Pagamento do Sicredi.

O Woop Sicredi é baseado no conceito de autosserviço e disponibiliza funcionalidades como cartão múltiplo, programa de fidelidade, crédito, poupança, organizador financeiro, entre outras.

A conta digital conta com diversos canais de atendimento digital como chat, chatbox, videochamada, e-mail e redes sociais.

Além disso, proporciona os diferenciais do cooperativismo de crédito como participação nos resultados positivos e direito a voto nas decisões da cooperativa.

Para baixar o Woop Sicredi, é só acessar as lojas de aplicativos dos sistemas Android e iOS ou o endereço www.woopsicredi.com.

Confira o passo a passo para cadastrar seu cartão do Woop Sicredi no Google Pay

– Abra o app do Woop Sicredi no seu celular

– Procure a opção Google Pay e clique na opção “Registrar meu cartão”​

– Escolha o cartão para registro e clique em “Continuar” para seguir o cadastro​

– Na tela com a mensagem “Vamos abrir o Google Pay para continuar o registro”, clique em “Continuar”

– Digite sua senha (utilizada para compras presenciais), verifique as informações e clique em “Aceitar”

– Complete com seu endereço e aceite os termos de uso.​