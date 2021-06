Com mais de 150 vagas para Goiás, concurso do Banco do Brasil está com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para o concurso público do Banco do Brasil, que disponibilizou em Goiás 158 vagas. Nacional, o certame oferece, ao todo, 4.480 oportunidades para a carreira administrativa.

Os cargos são de agente de tecnologia e agente comercial, que demandam formação de apenas ensino médio completo.

A remuneração inicial é de R$ 3.022,37 para uma jornada de 30h semanais, além de uma ajuda mensal na alimentação/refeição de R$ 831,16 e, cumulativamente, uma cesta alimentação no valor de R$ 654,87.

Interessados devem se inscrever no site da Fundação Cesgranrio até 28 de julho. A taxa é de R$ 38, mas é possível solicitar isenção até 1º de julho.

Língua Portuguesa, inglês, matemática, atualidades do mercado financeiro e conhecimentos específicos, de acordo com a vaga pretendida, estão entre os conteúdos das provas – previstas para ser aplicadas em 28 de setembro.

Mais informações estão no edital.