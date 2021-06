Em Goiás, bebê perde o braço após ser atacado por jacaré

Um bebê de 01 anos e oito meses precisou ter parte do braço direito amputado nesta quarta-feira (23) após sofrer o ataque de um jacaré, em Porangatu, cidade localizada a 377 km de Anápolis.

O caso aconteceu enquanto o garotinho estava passeando com a babá. Durante o trajeto, o animal teria agido de surpresa e abocanhado a criança pelo membro, puxando para dentro da água.

No momento de desespero, a moça responsável pelo menino teria entrado na Lagoa Grande e tirado o bebê da boca do jacaré. Em seguida, começou a gritar por socorro com ele nos braços.

Inicialmente, a vítima foi socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para Uruaçu. De lá, teve de ser encaminhada para o Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL) em um helicóptero do Corpo de Bombeiros.

Uma cirurgia chegou a ser realizada para que as equipes médicas tentassem reconstruir o braço do bebê. No entanto, o situação era muito crítica e foi necessário recorrer à amputação. As articulações do cotovelo foram preservadas para possibilitar o uso de uma prótese.

Segundo o Portal SR, a Prefeitura de Porangatu enviou uma nota à imprensa lamentando a situação e alegando é importante se manter afastado do local em que ficam os animais. O documento também aponta que placas informativas foram solicitadas em maio para alertar os populares.