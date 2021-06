Nova unidade da Therapies Love Kids será inaugurada nesta sexta-feira (25)

Será realizado na noite desta sexta-feira (25) o coquetel de inauguração da 2ª unidade da Therapies Love Kids, que foi instalada na cidade de Nerópolis.

Um sucesso desde que iniciou os atendimentos em Anápolis, a clínica passou por uma expansão para conseguir alcançar mais crianças que necessitam de um acompanhamento profissional para se desenvolver e ter maior qualidade de vida.

No local serão ofertados todos os atendimentos que já existem na clínica sede, como fisioterapia, fonoaudiologia, musicoterapia, psicologia, neuropsicopedagogia, psicomotricidade, pediatria e neuropediatria.

Com isso, será possível evitar que pais tenham que se deslocar até outras cidades para o tratamento, principalmente, de crianças autistas, com paralisa cerebral ou portadoras de síndrome de down.

É importante lembrar que a Therapies Love Kids é preparada para cuidar das maiores necessidades das crianças. Por isso, há atendimentos para as típicas e atípicas.

Além de uma equipe competente e capacitada, as duas unidades da clínica possuem estrutura completa para ofertar uma experiência de excelência aos pacientes.

A nova unidade fica na Rua Aderbal Antunes de Oliveira, no Centro de Nerópolis. Os interessados já podem fazer os agendamentos pelo telefone (62) 9 9914-2525.