Burger King coloca crianças para falar sobre LGBTQIA+e vira alvo de ataques

O Burger King divulgou uma nova campanha em comemoração ao mês do orgulho LGBTQIA+ e ficou entre os assuntos mais comentados das redes sociais sexta-feira (25), mas como alvo de ataques.

A campanha “Como explicar?” traz o olhar das crianças em relação à diversidade, amor e respeito. Além disso, o Burger King também anunciou que fará uma doação à ONG Mães Pela Diversidade.

Junto a entidade, a rede lançou uma cartilha com dicas e instruções para quem quer aprender mais sobre a temática.

A iniciativa não agradou uma parcela do público e na manhã desta sexta-feira, muitos faziam campanha no Twitter contra o consumo dos produtos do restaurante.

As hashtags “burgerkinglixo” e “burgerkingnuncamais” ficaram entre as mais comentadas. Assista ao vivo: