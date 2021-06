Com presença de Caiado e participação de ministra de Bolsonaro, Faeg comemorou 70 anos de atividades

O governador Ronaldo Caiado foi homenageado, nesta quinta-feira (24), no Encontro de Dirigentes Sindicais, promovido pela Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg) e demais entidades patronais. A solenidade, que também comemorou os 70 anos da representante dos ruralistas no estado, foi realizada no Hotel Intercity, em Anápolis.

“A Faeg foi a casa que me acolheu, onde iniciamos o maior movimento que esse país já assistiu, durante toda a época da Constituinte, acompanhando votação a votação”, lembrou o governador ao receber do deputado federal José Mário Schreiner (DEM), uma placa de cumprimento pelo apoio à organização.

“Tínhamos mais de 400 UDRs (União Democrática Ruralista) Brasil afora, e a conscientização política de uma classe que nunca havia saído de suas propriedades rurais”, recordou.

“Após a vitória, criamos a nossa Frente Parlamentar da Agricultura, que hoje é a mais forte do Congresso Nacional”, emendou.

A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Governo Bolsonaro, Tereza Cristina, participou por videoconferência do encontro.

No discurso, enalteceu o desenvolvimento goiano associado à área rural.

“Cada vez mais a gente tem visto a agropecuária do Estado de Goiás sempre na vanguarda. Para mim é sempre um prazer ver a agricultura na frente dos negócios do nosso país”, afirmou.

José Mário Schreiner, que também é presidente da Faeg, relembrou a trajetória do governador Ronaldo Caiado em prol do setor agropecuário do Estado.

“Tenho o maior orgulho de vê-lo governar o Estado de Goiás. Todos aqui conhecemos sua história. Um homem que se confunde, no seu caminhar, com a própria instituição que hoje faz 70 anos,que sempre honrou o setor agropecuário do Brasil”, reforçou o parlamentar.