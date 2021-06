Mulher se vinga do noivo após ele cometer crueldade com cadelinha vira-lata

Está repercutindo fortemente nas redes sociais o caso de uma mulher que decidiu se vingar do noivo depois que ele abandonou a cachorrinha de estimação dela apenas por ser vira-lata.

O vídeo que mostra toda a cena foi compartilhado no Facebook por uma página espanhola e já possui mais de 11 milhões de visualizações.

Tudo aconteceu depois que o então companheiro deixou a cadelinha Navy em um terreno baldio e fingiu para todos que ela havia desaparecido. Com a consciência pesada, um amigo dele procurou a tutora e contou que, na verdade, se tratava de um abandono.

Para dar uma lição no noivo, a mulher o levou de olhos vendados até o terreno onde o pet foi deixado e o fez mostrar para uma câmera algumas plaquinhas de papel com os dizeres: “Abandonei o cachorro da minha noiva por não ser de raça, mas meu melhor amigo me traiu e confessou para ela, e agora vou sofrer as consequências”.

O homem então é levado até perto de uma cerca e a moça pede para que conte até 15. Ele fica ansioso, acreditando que ganhará um cãozinho de raça de presente, mas vê Navy assim que tira a venda.

Já dentro de um carro, a noiva afirma ter descoberto tudo o que ele fez e, por isso, merecia receber uma lição.

“A Navy faz parte da família e isso não deve ser feito a ninguém. Você é uma pessoa nojenta, não tem explicação. O mesmo que a Navy sentiu você vai sentir”, disse.

“Você não vai explicar nada, está muito claro para mim o tipo de pessoa que você é. Agora você vai viver igual a ela”, completou.

Após a fala, a mulher foi embora e o deixou para trás, sozinho na estrada.

Veja o vídeo na íntegra