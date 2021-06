Ocupação de enfermarias para Covid-19 volta a subir e já ultrapassa 70% em Anápolis

A ocupação dos leitos de enfermaria destinados à pacientes com Covid-19 em Anápolis voltou a subir e já está acima da casa dos 70%. É o que o mostra o boletim informativo deste sábado (26), divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

Dos 109 leitos mantidos pela rede, 77 encontram-se com pacientes – o que representa uma lotação de 70,64%. Em 24h, a elevação percentual é de 5%. Os dados encontram-se no painel covid.anapolis.go.gov.br, atualizado instantaneamente pelas unidades de saúde.

Por outro lado, a ocupação de UTIs registrou queda. De 65%, caiu para 60,22%. Mas é importante lembrar que no município há menos leitos de UTI do que de enfermaria. Atualmente, 56 dos 93 estão ocupados com pacientes acometidos pela Covid-19.

Estes indicadores são importantes pois, através deles, a Semusa se norteia para classificar o grau da matriz de risco e definir o funcionamento das atividades econômicas. Anápolis segue no risco leve, mas se a ocupação de UTIs passar de 70% precisa ir para o moderado.

Ainda de acordo com o boletim informativo, o município contabiliza 42.582 casos de Covid-19. Desses, 1.338 evoluíram para óbito e 39.552 tiveram alta. Os demais pacientes seguem monitorados em isolamento domiciliar ou internados.

As vítimas fatais mais recentes foram uma mulher, de 44 anos, e um homem, de 83 anos, que morreram na sexta-feira (25). Já os casos são 93, sendo 50 em moradores do sexo feminino, de 13 a 65 anos, e 43 do sexo masculino, de 17 a 70 anos.