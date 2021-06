Seis filmes em cartaz para assistir nos cinemas de Anápolis

Tanto o Cinemais, no Brasil Park Shopping, quanto o Cineprime, no Anashopping, estão funcionando em Anápolis.

Com protocolos rígidos de segurança, os cinemas têm autorização da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) para seguir com as atividades.

E nesta semana, seis filmes estão em cartaz nas telonas. A agenda já foi divulgada pelo Cinemais e pelo Cineprime.

Para quem gosta de terror, Invocação do Mal 3 – A Ordem Do Demônio e Espiral – O Legado De Jogos Mortais são as opções. Um Lugar Silencioso – Parte II também, mas este só no Cineprime.

Em ação, temos Velozes e Furiosos 9. Animação fica por conta de Spirit – O Indomável. Já Cruella, de fantasia da Disney, encerra a lista dos filmes em exibição.

As sessões nos cinemas começam às 13h15 e vão até às 21h40. Se for sair de casa, use máscara – de preferência PFF2 ou N95!