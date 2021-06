Essa foi a reação dos policiais após o fim das buscas por Lázaro Barbosa

Já circula nas redes sociais o exato momento em que as forças policiais retornam para a base de Cocalzinho de Goiás, na manhã desta segunda-feira (28), após capturarem Lázaro Barbosa.

Pelas imagens, é possível ver que as equipes, que já estavam instaladas no local há 20 dias para realizar buscas e ajudar a proteger as famílias que vivem na região, se abraçam e gritam “acabou”.

Populares também aparecem nas gravações perguntando se o homem, enfim, havia sido pego. Por fim, todos os agentes foram aplaudidos pelo trabalho que fizeram ao longo das quase últimas três semanas.

Após capturarem Lázaro Barbosa, policiais se abraçam e são aplaudidos em Goiás. pic.twitter.com/wbdIJ4tLAJ — Portal 6 (@portal6anapolis) June 28, 2021

Lázaro foi alvejado com disparos de arma de fogo depois de confrontar a polícia, em Águas Lindas de Goiás. Ele chegou a ser colocado rapidamente em uma ambulância do Corpo de Bombeiros e encaminhado para uma unidade hospitalar, mas não resistiu.

O primeiro a anunciar a captura foi o governador Ronaldo Caiado (DEM), que também parabenizou as equipes por terem conseguido localizá-lo.

“Eu cumprimento todas as forças de segurança que trabalharam com determinação para mostrar que a Lei está acima de tudo”, disse o chefe do Executivo Estadual.

Lázaro era suspeito de cometer um quádruplo latrocínio em Ceilândia, no DF, e um quinto em Goiás.

O indivíduo, considerado de alta periculosidade, era investigado ainda por balear outras três pessoas, em Cocalzinho de Goiás.

Também já possuía uma condenação por homicídio, no Estado da Bahia, e era também procurado no DF e em Goiás por crimes de roubo, estupro e porte ilegal de arma de fogo.