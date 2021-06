Dois detalhes importantes no corpo de Lázaro Barbosa

Diversas fotos de Lázaro Barbosa morto já circulam pelos grupos de WhatsApp na manhã desta segunda-feira (28).

As imagens, que o Portal 6 por óbvio não vai reproduzir, mostram o criminoso com inúmeras perfurações no tórax e cabeça.

Porém, dois detalhes chamam a atenção sobre alguém que ficou quase três semanas escondido.

Lázaro estava com a barba feita e não aparenta desnutrição.

As investigações, que antes eram para encontrá-lo, agora passam a ser como ele se manteve se alimentando e se higienizando tão bem para alguém que em tese estava vivendo em uma selva.