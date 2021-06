Jovem morre após ser arremessado de dentro de carro em acidente na BR-153

Um jovem de 28 anos morreu no final da noite deste domingo (28) após se envolver em um grave acidente de trânsito no km 184 da BR-153, em Uruaçu, cidade localizada a 247 km de Anápolis.

Ele estava trafegando pela rodovia em um VW Gol e, por volta das 22h15, acabou colidindo lateralmente com um ônibus. Após a batida, o veículo de passeio ainda invadiu a pista contrária e capotou.

Com o impacto do acidente, o motorista foi arremessado para fora do veículo e sofreu uma série de ferimentos graves, que o fizeram morrer antes mesmo da chegada do socorro.

Imagens feitas no local mostram que tanto a parte atingida do ônibus quanto o carro do rapaz ficaram totalmente destruídos em decorrência do acidente.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para registrar toda a situação e fazer o controle do trânsito, evitando que outras pessoas também pudessem se machucar ao passar pelo trecho.