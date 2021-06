Jovem armou crime macabro para acabar com a vida dos dois filhos pequenos

A prisão de uma jovem de 23 anos está repercutindo fortemente nas redes sociais. É que ela teria tentado matar os próprios filhos, de apenas 05 e 06 anos, respectivamente.

O caso ocorreu na cidade de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, depois que a moça teria levado as duas crianças até um famoso rio, que leva o mesmo nome do município.

Lá, teria entrado com os menores na água, os levado para uma área funda e os abandonado para que morressem afogados e sozinhos.

Alcoolizada, a jovem correu para uma praça do município e começou a gritar que os filhos tinham sumido no rio. O que ela não esperava, porém, é que os dois já haviam sido resgatados.

Isso porque, segundo o TopMídia News, o companheiro dela viu toda a cena e rapidamente socorreu as vítimas. Foi uma das crianças, inclusive, que pediu para a avó chamar a polícia.

O garotinho contou que a mãe queria matar os dois e essa não seria a primeira vez que ela teria tentado algo contra a vida deles.

Antes de ser presa, a jovem ainda resistiu e desacatou os militares. Ela será investigada pela Polícia Civil.