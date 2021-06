Anápolis terá três longas horas congelantes nesta quinta-feira (1º)

O mês de julho começa nesta quinta-feira (1º) com a perspectiva de mais frio em Anápolis.

Ele, que já está sendo sentido com mais rigor há dois dias, terá o ápice entre 04h e 07h da manhã.

Nesse período de tempo os termômetros devem registrar a mínima de 9º C. Porém, a sensação térmica nas regiões mais altas da cidade pode chegar a 6º C.

A temperatura máxima, de 25º C, é esperada para às 15h em meio a um Sol fraco e vento congelante.

Durante todo o dia haverá poucas nuvens no céu e nenhum risco de chuva.

A previsão é da plataforma do The Weather Channel, a mais utilizada por celulares e dispositivos móveis no mundo.